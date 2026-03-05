PT Puradelta Lestari tbk Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PT Puradelta Lestari tbk Registered hat am 02.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,70 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,37 IDR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 529,51 Milliarden IDR – das entspricht einem Zuwachs von 54,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 342,93 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 16,60 IDR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 27,67 IDR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 1 309,09 Milliarden IDR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 35,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2 032,68 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

