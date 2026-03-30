PT Ramayana Lestari Sentosa: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PT Ramayana Lestari Sentosa präsentierte am 27.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

PT Ramayana Lestari Sentosa vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,29 IDR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 10,34 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 487,32 Milliarden IDR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 24,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 646,69 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 44,73 IDR. Im Vorjahr hatte PT Ramayana Lestari Sentosa 52,90 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 2 365,34 Milliarden IDR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2 760,51 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at