PT Resource Alam Indonesia Tbk vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PT Resource Alam Indonesia Tbk hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 679,46 Milliarden IDR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 568,76 Milliarden IDR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at