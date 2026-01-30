PT Rig Tenders Indonesia informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PT Rig Tenders Indonesia hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 44,11 IDR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PT Rig Tenders Indonesia noch ein Gewinn pro Aktie von 44,53 IDR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,94 Prozent auf 74,68 Milliarden IDR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 88,84 Milliarden IDR gelegen.

Redaktion finanzen.at