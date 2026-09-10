PT Rig Tenders Indonesia veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PT Rig Tenders Indonesia äußerte sich am 08.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 51,26 IDR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat PT Rig Tenders Indonesia 61,80 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 38,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 99,85 Milliarden IDR umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 90,87 IDR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 157,02 IDR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 291,13 Milliarden IDR in den Büchern – ein Minus von 20,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem PT Rig Tenders Indonesia 365,90 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at