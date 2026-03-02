02.03.2026 06:31:29

PT Salim Ivomas Pratama Tbk stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PT Salim Ivomas Pratama Tbk hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 41,00 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 48,00 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6 136,48 Milliarden IDR – ein Plus von 29,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Salim Ivomas Pratama Tbk 4 728,56 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 133,00 IDR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 100,00 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 21 056,90 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 15 967,80 Milliarden IDR umgesetzt.

