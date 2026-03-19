PT Sampoerna Agro präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PT Sampoerna Agro hat am 17.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

PT Sampoerna Agro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 283,00 IDR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 276,00 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 1 833,85 Milliarden IDR in den Büchern – ein Minus von 16,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Sampoerna Agro 2 208,74 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 198,00 IDR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei PT Sampoerna Agro ein Gewinn pro Aktie von 412,00 IDR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,21 Prozent auf 6 446,67 Milliarden IDR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5 694,23 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at