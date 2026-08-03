|
03.08.2026 06:31:29
PT Sarana Menara Nusantara, Tbk: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
PT Sarana Menara Nusantara, Tbk hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 16,00 IDR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT Sarana Menara Nusantara, Tbk 17,00 IDR je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3 649,79 Milliarden IDR umgesetzt, gegenüber 3 185,79 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum.
Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 15,63 IDR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 3 271,12 Milliarden IDR erwartet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!