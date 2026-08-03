PT Sarana Menara Nusantara, Tbk: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PT Sarana Menara Nusantara, Tbk hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 16,00 IDR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT Sarana Menara Nusantara, Tbk 17,00 IDR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3 649,79 Milliarden IDR umgesetzt, gegenüber 3 185,79 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 15,63 IDR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 3 271,12 Milliarden IDR erwartet.

Redaktion finanzen.at