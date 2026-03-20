PT Sarana Menara Nusantara, Tbk: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PT Sarana Menara Nusantara, Tbk hat am 18.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,00 IDR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PT Sarana Menara Nusantara, Tbk ein EPS von 17,00 IDR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 3 641,21 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3 286,77 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 16,24 IDR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 3 316,82 Milliarden IDR gerechnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 69,00 IDR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 67,00 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 13 327,91 Milliarden IDR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte PT Sarana Menara Nusantara, Tbk einen Umsatz von 12 735,82 Milliarden IDR eingefahren.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 68,12 IDR und einen Umsatz von 13 271,23 Milliarden IDR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at