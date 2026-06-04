PT Sarana Menara Nusantara, Tbk zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PT Sarana Menara Nusantara, Tbk hat am 02.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 16,00 IDR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei PT Sarana Menara Nusantara, Tbk ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 16,00 IDR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3 555,78 Milliarden IDR, während im Vorjahreszeitraum 3 208,44 Milliarden IDR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at