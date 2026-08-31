PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Registered lud am 28.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 679,00 IDR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 457,00 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 1 071,04 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 792,59 Milliarden IDR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at