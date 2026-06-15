PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Registered veröffentlichte am 12.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 393,00 IDR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -449,000 IDR je Aktie erzielt worden.

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 942,96 Milliarden IDR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1015,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 84,50 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at