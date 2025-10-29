PT Sarimelati Kencana Tbk Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PT Sarimelati Kencana Tbk Registered hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -7,190 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat PT Sarimelati Kencana Tbk Registered mit einem Umsatz von insgesamt 722,09 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 664,78 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 8,62 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at