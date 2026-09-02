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02.09.2026 06:31:29
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 61,55 IDR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 36,73 IDR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 6 133,81 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3 538,41 Milliarden IDR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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