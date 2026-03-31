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31.03.2026 06:31:29
PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk hat am 29.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 9,08 IDR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk -2,650 IDR je Aktie generiert.
Umsatzseitig standen 714,37 Milliarden IDR in den Büchern – ein Minus von 12,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk 816,92 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 16,310 IDR. Im Vorjahr waren -1,960 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk im vergangenen Geschäftsjahr 2 589,44 Milliarden IDR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk 3 148,35 Milliarden IDR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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