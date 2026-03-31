31.03.2026 06:31:29

PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk hat am 29.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 9,08 IDR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk -2,650 IDR je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 714,37 Milliarden IDR in den Büchern – ein Minus von 12,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk 816,92 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 16,310 IDR. Im Vorjahr waren -1,960 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk im vergangenen Geschäftsjahr 2 589,44 Milliarden IDR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk 3 148,35 Milliarden IDR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Widersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX-Anleger dürften abwarten -- DAX stabil erwartet -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt dürfte zunächst keine eindeutige Richtung einschlagen. Am deutschen Aktienmarkt dürfte ein stabiler Start bevorstehen. An den Börsen in Asien sind mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen