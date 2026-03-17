17.03.2026 06:31:28

PT Selamat Sempurna Tbk Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PT Selamat Sempurna Tbk Registered hat am 14.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 53,00 IDR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 53,00 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,40 Prozent auf 1 419,98 Milliarden IDR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 347,25 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 195,00 IDR beziffert. Im Vorjahr hatten 178,00 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat PT Selamat Sempurna Tbk Registered 5 338,79 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,37 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5 164,99 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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