PT Selamat Sempurna Tbk Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PT Selamat Sempurna Tbk Registered ließ sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PT Selamat Sempurna Tbk Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 53,00 IDR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PT Selamat Sempurna Tbk Registered 46,00 IDR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat PT Selamat Sempurna Tbk Registered im vergangenen Quartal 1 417,30 Milliarden IDR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PT Selamat Sempurna Tbk Registered 1 301,10 Milliarden IDR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at