PT Semen Baturaja Tbk Registered B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PT Semen Baturaja Tbk Registered B stellte am 31.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,39 IDR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PT Semen Baturaja Tbk Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 3,09 IDR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,04 Prozent auf 520,73 Milliarden IDR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 566,24 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at