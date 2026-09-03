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03.09.2026 06:31:29
PT Semen Gresik (Persero) Tbk Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
PT Semen Gresik (Persero) Tbk Un hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 530,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 483,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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