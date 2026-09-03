PT Semen Gresik (Persero) Tbk Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PT Semen Gresik (Persero) Tbk Un hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 530,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 483,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at