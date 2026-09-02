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02.09.2026 06:31:29
PT Semen Gresik (Persero): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
PT Semen Gresik (Persero) hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 21,96 IDR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT Semen Gresik (Persero) -0,390 IDR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9 361,03 Milliarden IDR – ein Plus von 17,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Semen Gresik (Persero) 7 954,27 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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