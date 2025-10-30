PT Sentul City Tbk (A) (A) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PT Sentul City Tbk (A) (A) hat am 27.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,34 IDR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,280 IDR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT Sentul City Tbk (A) (A) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 86,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 361,75 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel waren 194,02 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at