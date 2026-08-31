PT Sinar Mas Multiartha Tbk (A) (A) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PT Sinar Mas Multiartha Tbk (A) (A) präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 275,02 IDR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 139,61 IDR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11 169,67 Milliarden IDR vermeldet – das entspricht einem Plus von 73,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6 437,88 Milliarden IDR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at