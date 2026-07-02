PT Sinar Mas Multiartha Tbk (A) (A) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PT Sinar Mas Multiartha Tbk (A) (A) lud am 29.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -109,08 IDR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PT Sinar Mas Multiartha Tbk (A) (A) ein EPS von 40,80 IDR in den Büchern gestanden.

PT Sinar Mas Multiartha Tbk (A) (A) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15 718,96 Milliarden IDR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 102,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7 762,18 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 321,25 IDR beziffert. Im Vorjahr waren 132,04 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 33 797,67 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 26 923,47 Milliarden IDR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at