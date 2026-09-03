PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Un stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Un stellte am 31.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,09 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 152,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 166,9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at