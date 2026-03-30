PT Steady Safe Tbk Registered legte Quartalsergebnis vor

PT Steady Safe Tbk Registered hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,15 IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Steady Safe Tbk Registered -21,280 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 49,31 Milliarden IDR – das entspricht einem Abschlag von 16,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,16 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 64,12 IDR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT Steady Safe Tbk Registered 44,33 IDR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 10,28 Prozent auf 233,60 Milliarden IDR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 209,59 Milliarden IDR gelegen.

Redaktion finanzen.at