PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk legte Quartalsergebnis vor

PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk hat am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 23,46 IDR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 24,35 IDR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk mit einem Umsatz von insgesamt 1 769,55 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 803,92 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 1,91 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 75,72 IDR. Im Vorjahr waren 75,03 IDR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 5 932,80 Milliarden IDR – das entspricht einem Abschlag von 3,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6 118,36 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at