PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk präsentierte Quartalsergebnisse

PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 23,14 IDR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 18,24 IDR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1 615,09 Milliarden IDR – das entspricht einem Zuwachs von 21,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 333,89 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at