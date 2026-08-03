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03.08.2026 06:31:29
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 23,11 IDR, nach 21,89 IDR im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig wurden 32 715,26 Milliarden IDR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 31 040,22 Milliarden IDR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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