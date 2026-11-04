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04.11.2026 06:31:28
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,20 IDR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk ein EPS von 10,38 IDR je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 33 332,52 Milliarden IDR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 30 663,19 Milliarden IDR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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