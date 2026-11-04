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04.11.2026 06:31:28
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Un hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Un präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,87 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,86 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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