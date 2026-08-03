PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Un hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Un ebenfalls ein EPS von 0,130 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Un in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,85 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at