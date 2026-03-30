PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Un präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Un ließ sich am 27.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Un die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,94 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,500 USD. Im Vorjahr hatte PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Un 0,480 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,65 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 7,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at