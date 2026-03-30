PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk ließ sich am 27.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 26,41 IDR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 18,04 IDR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 32 261,33 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel waren 30 009,95 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 82,16 IDR, nach 75,81 IDR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 118 227,03 Milliarden IDR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 126 737,25 Milliarden IDR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at