Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-
30.03.2026 06:31:29

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk ließ sich am 27.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 26,41 IDR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 18,04 IDR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 32 261,33 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel waren 30 009,95 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 82,16 IDR, nach 75,81 IDR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 118 227,03 Milliarden IDR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 126 737,25 Milliarden IDR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Die Börsen in Fernost bewegen sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen