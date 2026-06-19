|
19.06.2026 06:31:29
PT Sumi Indo Kabel Tbk Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
PT Sumi Indo Kabel Tbk Registered lud am 18.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 23,60 IDR beziffert, während im Vorjahresquartal 31,06 IDR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,75 Prozent auf 872,81 Milliarden IDR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 000,41 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 112,79 IDR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei PT Sumi Indo Kabel Tbk Registered ein Gewinn pro Aktie von 75,26 IDR in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3 823,19 Milliarden IDR – eine Minderung um 8,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4 200,81 Milliarden IDR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.