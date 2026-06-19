PT Sumi Indo Kabel Tbk Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PT Sumi Indo Kabel Tbk Registered lud am 18.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 23,60 IDR beziffert, während im Vorjahresquartal 31,06 IDR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,75 Prozent auf 872,81 Milliarden IDR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 000,41 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 112,79 IDR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei PT Sumi Indo Kabel Tbk Registered ein Gewinn pro Aktie von 75,26 IDR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3 823,19 Milliarden IDR – eine Minderung um 8,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4 200,81 Milliarden IDR eingefahren.

Redaktion finanzen.at