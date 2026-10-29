PT Sumi Indo Kabel Tbk Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PT Sumi Indo Kabel Tbk Registered hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 7,14 IDR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PT Sumi Indo Kabel Tbk Registered 29,45 IDR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat PT Sumi Indo Kabel Tbk Registered im vergangenen Quartal 1 512,40 Milliarden IDR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 72,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PT Sumi Indo Kabel Tbk Registered 876,73 Milliarden IDR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at