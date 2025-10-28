|
28.10.2025 06:31:28
PT Sumi Indo Kabel Tbk Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
PT Sumi Indo Kabel Tbk Registered gab am 27.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
PT Sumi Indo Kabel Tbk Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 29,45 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 25,25 IDR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,18 Prozent auf 876,83 Milliarden IDR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1 071,72 Milliarden IDR gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.