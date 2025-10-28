PT Sumi Indo Kabel Tbk Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PT Sumi Indo Kabel Tbk Registered gab am 27.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

PT Sumi Indo Kabel Tbk Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 29,45 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 25,25 IDR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,18 Prozent auf 876,83 Milliarden IDR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1 071,72 Milliarden IDR gelegen.

Redaktion finanzen.at