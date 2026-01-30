PT Sumi Indo Kabel Tbk Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PT Sumi Indo Kabel Tbk Registered hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 28,31 IDR beziffert, während im Vorjahresquartal 18,96 IDR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,27 Prozent auf 1 020,19 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Sumi Indo Kabel Tbk Registered 1 124,44 Milliarden IDR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at