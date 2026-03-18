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18.03.2026 06:31:28
PT Summarecon Agung stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
PT Summarecon Agung veröffentlichte am 16.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 13,14 IDR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT Summarecon Agung 26,63 IDR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 23,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2 355,48 Milliarden IDR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3 082,05 Milliarden IDR umgesetzt.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 46,43 IDR beziffert. Im Jahr zuvor waren 83,19 IDR je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,47 Prozent auf 8 766,93 Milliarden IDR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 10 623,35 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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