PT Surya Citra Media Tbk gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PT Surya Citra Media Tbk hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,61 IDR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,63 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat PT Surya Citra Media Tbk im vergangenen Quartal 1 683,03 Milliarden IDR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PT Surya Citra Media Tbk 1 585,37 Milliarden IDR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at