PT Surya Citra Media Tbk legte Quartalsergebnis vor

PT Surya Citra Media Tbk hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,16 IDR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,27 IDR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,45 Prozent auf 1 748,17 Milliarden IDR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 723,17 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at