PT Surya Citra Media Tbk vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PT Surya Citra Media Tbk lud am 25.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,83 IDR, nach 1,35 IDR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Surya Citra Media Tbk in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1 841,57 Milliarden IDR im Vergleich zu 1 914,33 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 12,15 IDR gegenüber 9,39 IDR je Aktie im Vorjahr.

PT Surya Citra Media Tbk hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 6 888,00 Milliarden IDR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7 057,82 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at