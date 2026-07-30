PT Surya Esa Perkasa Tbk: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PT Surya Esa Perkasa Tbk hat am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 11,56 IDR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT Surya Esa Perkasa Tbk 6,43 IDR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 120,52 Milliarden IDR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1 598,61 Milliarden IDR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at