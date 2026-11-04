PT Surya Esa Perkasa Tbk mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PT Surya Esa Perkasa Tbk hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21,78 IDR. Im Vorjahresviertel waren 6,22 IDR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 2 220,94 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 026,98 Milliarden IDR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at