PT Surya Esa Perkasa Tbk öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PT Surya Esa Perkasa Tbk hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

PT Surya Esa Perkasa Tbk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 18,32 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,74 IDR je Aktie gewesen.

PT Surya Esa Perkasa Tbk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1 576,30 Milliarden IDR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1 126,10 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurden 38,52 IDR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT Surya Esa Perkasa Tbk 41,51 IDR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4 856,58 Milliarden IDR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 4 775,68 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

