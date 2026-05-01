PT Surya Esa Perkasa Tbk veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PT Surya Esa Perkasa Tbk hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 18,37 IDR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,68 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 604,95 Milliarden IDR vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 138,04 Milliarden IDR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at