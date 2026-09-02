PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk (B) (B) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk (B) (B) gab am 31.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 160,50 IDR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk (B) (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 38,35 IDR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk (B) (B) mit einem Umsatz von insgesamt 12 098,18 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10 493,95 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 15,29 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 160,41 IDR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 14 357,09 Milliarden IDR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at