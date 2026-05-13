PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 20,49 IDR, nach 60,31 IDR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,65 Prozent auf 37 125,00 Milliarden IDR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37 748,00 Milliarden IDR gelegen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 53,43 IDR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 37 200,00 Milliarden IDR erwartet.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 179,83 IDR beziffert. Im Vorjahr waren 238,73 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) 146 742,00 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 149 967,00 Milliarden IDR umgesetzt worden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 220,65 IDR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 147 833,45 Milliarden IDR gerechnet.

Redaktion finanzen.at