03.08.2026 06:31:29

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 63,61 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 52,14 IDR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) mit einem Umsatz von insgesamt 38 689,00 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36 365,00 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 6,39 Prozent gesteigert.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 53,11 IDR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 37 779,94 Milliarden IDR in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at

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