03.08.2026 06:31:29

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (PT TELKOM) (Spons ADRS) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (PT TELKOM) (Spons ADRS) hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 USD gegenüber 0,320 USD im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,73 Prozent auf 2,19 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,296 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 2,10 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at

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