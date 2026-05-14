14.05.2026 06:31:29

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (PT TELKOM) (Spons ADRS) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (PT TELKOM) (Spons ADRS) hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (PT TELKOM) (Spons ADRS) 0,380 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,71 Prozent auf 2,23 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,39 Milliarden USD gelegen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 9,45 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 8,86 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

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